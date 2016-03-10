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    Бенатиа не собирается уходить из «Баварии»

    Защитник Мехди Бенатиа не собирается покидать «Баварию». Напомним, что из-за постоянных травм футболист пропустил почти весь сезон, сыграв лишь в восьми матчах.

    «К сожалению, после переезда в Германию я испытал немало проблем с травмами. Такое случается в футболе.

    Я не думаю о том, чтобы покинуть «Баварию» в ближайшее время. Слухи, согласно которым могу уйти в связи с появлением Анчелотти, – полная чепуха.

    Сейчас я думаю лишь о заключительной части текущего сезона, о том, чтобы выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов», – сказал марокканец.

    Источник: Goal.com

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    10.03.2016 17:57
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