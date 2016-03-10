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    Агуэро назвал примерную дату завершения карьеры

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хочет перед завершением карьеры поиграть в родном «Индепендьенте». По словам футболиста, вернуться на родину он планирует после чемпионата мира-2018.

    «За последние несколько месяцев услышал массу информации по новому контракту, но не беру все это в голову. Для меня ясно одно — когда мое соглашение закончится, после ЧМ-2018 в России, я вернусь в «Индепендьенте». Со мной всегда были добры в «Манчестер Сити», говорили, что если я посчитаю нужным перейти в другой клуб, то не будут препятствовать. Но куда я стану переходить в Европе? Никуда. Когда закончится контракт, я поеду в Аргентину», — приводит слова футболиста радио Independient en la Uno.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 12:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 10 марта 2016, 13:20

      после чм ему будет 29-30, решил повторить путь тевеса

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 10 марта 2016, 12:35

      Просрал всю карьеру в говноклубе. Мог бы выиграть ЛЧ в любом топ клубе. И за ЗМ мог бы реально бороться. А так после завершения карьеры о нем никто и не вспомнит!

      -3
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