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    Ван Гаал: «Хватит жить в прошлом»

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал считает, что выступление его команды и «Ливерпуля» в ЛЕ – совершенно нормальное явление.

    «Сколько титулов выиграл «Ливерпуль» и сколько «МЮ»? Это было другое время. Вы живете в прошлом. Надо жить в настоящем.

    Такое в футболе случается. Это нормально. Ненормально доминировать в чемпионате на протяжении 20 лет и каждый год становиться чемпионами», - сказал ван Гаал.

    Отметим, что голландец может записать свое имя в историю как первый тренер, который обыграет «Ливерпуль» пять раз подряд.

    Источник: Independent.ie

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    10.03.2016 06:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 марта 2016, 10:04

      Вали уже нахрен,достал ныть постоянно!!

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