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    Левитин: «Гол «Зенита» в ворота «Бенфики» нельзя было засчитывать»

    Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин заявил, что «Зенит» забил гол «Бенфике» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нарушением правил.

    «Голу Халка предшествовал железный фол Юрия Жиркова. Это было очевидно даже для зрителей на трибунах. Жирков нарушил правила, грубо врезался в игрока «Бенфики». Гол Халка нельзя было засчитывать. «Зениту» повезло, что судья так ошибся», — сказал Левитин.

    В этом матче Халк открыл счет в середине второго тайма, но в концовке матча «Бенфика» забила два мяча и добилась победы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2016 22:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +215

      iuda 23 марта 2016, 17:04

      Судья ошибся, но не бесплатно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Lenine 18 марта 2016, 10:00

      А не засчитали бы, возможно наши бы воодушевились, разозлились и концовка другая бы возможно была бы... Например, в конце матча забивается гол. Дополнительное время. Серия пенальти. Жаль у истории нет сослагательного наклонения.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 марта 2016, 12:56

      возимся какой год

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 10 марта 2016, 08:55

      ну, что было то было, а гол даже пусть и не совсем честный уже не чего и не решил.

      0
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      Рейтинг: +10

      Mel_KA 10 марта 2016, 05:42

      Долбаеб

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 марта 2016, 03:13

      вот судье это и скажи...который засчитал...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 00:44

      Какая разница?Всё равно не победный гол...)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 00:09

      Из сынов правозащитной нации?

      0
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      Рейтинг: +16

      n1981 9 марта 2016, 23:33

      Мне тоже показалось что был фол. Даже судьи бессильны.

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      Рейтинг: +18

      199077 9 марта 2016, 22:33

      Жиркова надо было удалять за это нарушение

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 199077 10 марта 2016, 00:43

      ахахха)))да уж)

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