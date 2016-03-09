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    Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из турнира

    В ответном матче 1/8 финала «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Бенфики» и завершил выступления в еврокубках. Напомним, что в первом матче «Зенит» уступил на выезде со счетом 0:1. В середине второго тайма счет открыл форвард «Зенита» Халк, но в концовке хавбек гостей Николас Гайтан восстановил равновесие, а в компенсированное время Талиска принес победу португальцам.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Зенит (Россия) - Бенфика (Португалия) - 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 - Халк, 69; 1:1 - Гайтан, 85; 1:2 - Талиска, 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2016 21:53
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 марта 2016, 19:35

      ЭХ, гол полностью на совести голкипера... Жаль.

      0
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 10 марта 2016, 11:30

      Следующий тур для Бенфики будет последний,зениту достался самый слабый клуб,и то проиграли.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 08:39

      Опять красно-белые выиграли у бомжей))))

      0
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      Рейтинг: +47

      rochemback 10 марта 2016, 06:42

      Да и команды на поле я не увидел.Один прессингует другие стоят смотрят.Один пошёл в обводку ,помогите откройтесь-стоят смотрят. Досмотрелись...

      1
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      Рейтинг: +47

      rochemback 10 марта 2016, 06:39

      Не понимаю как можно так играть.Для многих футболистов эта стадия в ЛЧ может быть была последним лучшим результатом в их карьере ,да что говорить для всего состава и тренера и его штаба.Тут землю надо было грызть ,но проходить дальше.Что переходили зима-весна,что лето-осень одна херня.Весной формы нет ни у одной из российских команд...А зарплаты наших великих футболистов не тянет и на 4 млн.рублей в год,что-то в "Пятерочке" при средней зарплате 0,3 млн руб в год не платят по 3 ляма евро...Это уродство , бездарность и лицемерие для болельщиков в одном лице....Команду можно распродавать ,больше она не добьется ничего....Это был последний матч Зенита на таком уровне перед его закатом....

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 марта 2016, 04:15

      хххртьфу

      3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 марта 2016, 03:55

      вот и лопнул раздутый газовый пузырь

      3
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 10 марта 2016, 02:44

      "Дымит резина, кончает Зина"
      Ленинград©.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 марта 2016, 00:55

      ЗЛОРАДСТВОВАТЬ УДЕЛ ОГРАНИЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ...НАДО СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИЮ БОЛЕТЬ ЗА ВСЕ РОСС. КЛУБЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ...ЖАЛЬ КОНЕЧНО...БЕНФИКА БЫЛА ЗЕНИТУ ПО СИЛАМ ДАЖЕ В ЭТОМ СОСТОЯНИИ

      8
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      Рейтинг: +12

      Kaifat1988 10 марта 2016, 00:37

      Оно обидно конечно.Хотелоссь бы серии пенальти.но чтож поделать,рамка эта станется пока недосягаемой.сейчас Зениту нужно на РФПЛ сосредоточитться и попасть в еврокубки.И Лига европы будет неплохим вариантом.Хотя ЛЧ есть ЛЧ и лучше уж там поиграть.

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