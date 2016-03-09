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    Бышовец: «Если «Зенит» не выйдет в четвертьфинал, этот сезон можно будет считать провальным»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» поделился ожиданиями от данной встречи. Напомним, игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. В первом матче португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

    «Бенфика» сейчас несколько обескровлена. Самые уязвимые места в команде появляются, когда в обороне нет центральных защитников. Несыгранный центр обороны – это проблема для ряда игроков, включая отличного вратаря Жулио Сезара. Неоптимальный состав соперника дает хорошие шансы петербуржскому клубу. Этот сезон можно будет считать провальным, если петербуржцы не выйдут в 1/4 финала.

    Сегодня «Зенит» может рассчитывать на тот счет, который его устроит. Очень важно не пропускать. И конечно, нужно забить два мяча. Петербуржские игроки по именам и по своим индивидуальным качествам превосходят соперников из «Бенфики». Это преимущество надо реализовать. Думаю, счет будет 2:0 в основное время», – отметил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2016 19:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:14

      Ну почему, можа ещё чемпами станут, кубок возьмут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2016, 19:47

      Удачи Зениту!Вперёд за Питер!Вперёд за Россию!

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 9 марта 2016, 19:32

      По-моему он уже провальный. Изменю мнение только при выходе в финал ЛЧ. Игры нет, результата тоже, скандалы, глупые заявления: что еще надо для того, чтобы считать работу команды провальной?... Продать Халка за миллион РУБЛЕЙ?)))

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 19:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СРАЗУ зенит в 1-Ю ЛИГУ ОТПРАВИТЬ)))
      ИМ ТАМ ПРИВЫЧНЕЙ)))) ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ТАМ СИДЕЛИ, ИСТОРИЮ КОВАЛИ)))))

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