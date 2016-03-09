Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матич: «Мы хотим выйти в четвертьфинал и постараться спасти сезон»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич рассказал о настрое команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Лига чемпионов — это возможность спасти сезон, все в команде понимают это. Мы знаем, что это будет непросто, даже крайне трудно.

    Это сложный соперник, потому что у них лучшие футболисты, выступающие в чемпионате Франции. Можно подготовиться к матчу, но когда выходишь на поле, то все решает качество игры. Разумеется, будут и тактические тонкости, заготовленные тренерами команд, но, когда играешь такие топ-матчи, предугадать, что случится, невозможно.

    Мы хотим выйти в четвертьфинал и постараться спасти сезон, потому что в Премьер-лиге мы были недостаточно хороши», — сказал серб.

    Матч состоится сегодня, в 22:45. В первом матче «Челси» уступил на выезде со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2016 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 9 марта 2016, 18:58

      Спасайте, спасайте сезон. С Богом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11