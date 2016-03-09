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    Данни: «Бенфика» - европейский суперклуб»

    Полузащитник «Зенита» Данни уверен, что его клуб даст бой «Бенфике» в рамках 1/8 финала ЛЧ.

    «Игроки «Зенита» стали увереннее в своих силах. Мы набрали оптимальную форму и готовы к ответственному матчу на все сто процентов.

    «Бенфика» — это европейский суперклуб, но и мы тоже сильны. Мы играем дома и полны желания победить», - сказал Данни.

    Источник: УЕФА

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    09.03.2016 09:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 9 марта 2016, 12:44

      как же вы задрали называть все эти бенфики, псв, вольфсбурги и порту суперклубами. в матчах с реальными суперклубами они выступают в роли таких же мальчиков для битья, как и наши клубы.

      0
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      Рейтинг: +18

      klkl 9 марта 2016, 10:25

      Правильно Данни! А проект из удельного, средненький клуб

      -3
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