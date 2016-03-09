Данни: «Бенфика» - европейский суперклуб»

Полузащитник «Зенита» Данни уверен, что его клуб даст бой «Бенфике» в рамках 1/8 финала ЛЧ.

«Игроки «Зенита» стали увереннее в своих силах. Мы набрали оптимальную форму и готовы к ответственному матчу на все сто процентов.



«Бенфика» — это европейский суперклуб, но и мы тоже сильны. Мы играем дома и полны желания победить», - сказал Данни.