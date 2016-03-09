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    Венгер: «Вы можете назвать кого-нибудь, кто выиграл с «Арсеналом» больше, чем я?»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог матча 1/8 финала Кубка Англии против «Халла» (4:0). Напомним, в этой игре получили травмы два защитника «канониров» – Пер Мертезакер и Габриэль Паулиста.

    «Я немного шокирован: во время матча мы потеряли двух центральных защитников, а потом лишились еще и Аарона Рэмзи.

    У Мертезакера небольшое сотрясение, но с ним все должно быть в порядке. Габриэль тоже выглядит хорошо, а вот насчет Рэмзи я немного обеспокоен, потому что у него травма мышцы бедра. В остальном все прошло хорошо», – сказал Венгер.

    Также наставник ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

    «Вы можете назвать кого-нибудь, кто выиграл с «Арсеналом» больше, чем я? После моего прихода дела клуба пошли намного лучше».

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.03.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 9 марта 2016, 12:53

      конечно не можем, ведь ты никого не пускаешь на свое место последние 100 лет.

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    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 9 марта 2016, 02:06

      0
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