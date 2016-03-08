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    Витория: «Виллаш-Боаш – один из лучших тренеров мира»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зенита».

    – Перед первой игрой с «Зенитом» вы встречались с «Порту». Перед ответным матчем – со «Спортингом». Насколько это сложно для вас?

    – Действительно, все так, но мы были готовы к такому сценарию. Это очень важные матчи, игры повышенной сложности. Мы готовы победить. Мы обыграли «Спортинг» и завтра попытаемся выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    – Сыграет ли завтра Ренату?

    – Это молодой футболист, игрок высокого уровня, которому я предсказываю огромное будущее. Мы готовим его к разным сценариям развития его карьеры. Уверен, что он покажет лучшие качества, если выйдет на поле.

    – Что вы можете сказать о вашем коллеге Андре Виллаш-Боаше? Имеет ли место дуэль тренеров?

    – Мы не соперники. Он прекрасный тренер, один из лучших в мире. Везде, где он тренировал, в том числе и в «Зените», он отлично делал свою работу. Желаю ему удачи во всем, кроме завтрашней игры.

    – Как думаете, какая «Бенфика» выйдет на поле, и каким будет «Зенит»?

    – «Бенфика» знает, что нужно делать, и всегда верит в свои возможности. Самое важное для «Бенфики» – относиться с уважением к сопернику. Мы знаем, что «Зенит» – сильная команда с хорошими, зрелыми игроками, которые готовы к этому противостоянию. Нам важно быть скромными, сконцентрированными и сделать все от нас зависящее завтра. Мы должны верить в себя и показывать лучший футбол.

    – Сыграет ли завтра Рубен Диаш?

    – Я никогда заранее не комментирую состав и не сделаю сейчас исключения. Мы гордимся тем, что несмотря на потери у «Бенфики» есть качественные молодые игроки, которые смогут заменить отсутствующих. Если Рубен будет на поле, можем этим только гордиться, поскольку это хороший, талантливый футболист, – сказал Витория.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.03.2016 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 8 марта 2016, 21:36

      "Везде, где он тренировал, в том числе и в «Зените», он отлично делал свою работу" и за это его выгоняли в середине сезона везде, кроме Зенита. Великий - нечего сказать.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 марта 2016, 21:22

      ага,оно и видно

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