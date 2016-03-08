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    Терри подтвердил, что не сыграет с «ПСЖ»

    Защитник «Челси» Джон Терри на своей странице в Instagram подтвердил, что пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Я опустошен, потому что пропущу игру с «ПСЖ». Любой матч пропускать неприятно, но вечера Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» невероятны, и мне как футболисту больно оставаться в стороне», – написал Терри.

    Напомним, Терри получил травму в матче АПЛ против «Ньюкасла» (5:1) и с тех пор не выходил на поле.

    Встреча «Челси» – «ПСЖ» состоится в среду, 9 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. Первая игра закончилась победой парижан со счетом 2:1.

    Источник: Instagram

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    08.03.2016 20:00
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