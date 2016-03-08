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    Панов: «Зениту» уже давно надо было расстаться с Виллаш-Боашем»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что российский клуб может одолеть «Бенфику» в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом, Панов критикует форварда петербургского клуба Александра Кокорина и главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

    «Конечно, «Зенит» в последних матчах - c «Уфой» и «Краснодаром» - играл не слишком убедительно. Но я посмотрел первый весенний тур. Вы знаете, мало, кто убедил. Лига чемпионов – совсем другой уровень. Хочется верить, что питерцы выйдут на игру с запредельным настроем. Лиссабонцев пройти им по силам.

    Психологическое состояние Халка? Тренер должен решить эту проблему. У Халка мало что получалось в игре с «Краснодаром». Надеюсь, эмоции в поединке с «Бенфикой» перерастут в качество футбола.

    Что происходит с Кокориным? Это игрок не уровня «Зенита». Лишний раз в этом убедился. Если человека берут в «Зенит», он должен играть с первых минут и давать результат. А с «Краснодаром» он за 20 минут один раз мяча коснулся. О чем тут можно говорить?

    С Виллаш-Боашем уже давно надо было расстаться и дать шанс проявить себя Сергею Семаку. Будет грустно, если португальского тренера отправят в отставку только сейчас. Слишком много времени ему дали», - сказал Панов.

    Напомним, что матч «Зенит» - «Бенфика» состоится 9 марта. В первом матче португальский клуб победил со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2016 17:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2016, 01:02

      Всё верно Александр!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Shtirlits 8 марта 2016, 19:50

      Размахался шашкой.. Боаша Семаком не заменишь и Кокора по таланту не хуже тебя, будет работать будет на уровне.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 8 марта 2016, 19:33

      Уфа....ну да...с пьяных спроса нет....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 марта 2016, 19:16

      Довольно грубые и безосновательные заявления

      -2
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      Рейтинг: +407

      18JG 8 марта 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая "Уфа" нахер?! Кокорина он взялся критиковать, олень тупоголовый. Пусть он отметит хотя бы одного-двух футболистов, которые сыграли все три матча более-менее. Я назову одного - Данни. Еще Жирков, наверное. Все!

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Панов: с «Зенитом» уже давно надо было расстаться.

      -5
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