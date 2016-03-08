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    Данни: «Зенит» на сто процентов готов к матчу с «Бенфикой»

    Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что он верит в победу над «Бенфикой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Зенит» уверен в себе больше, чем перед первым матчем. Мы готовы на сто процентов к ответному поединку. «Бенфика» является сильным соперником, но и мы чувствуем свою силу. Мы играем в Санкт-Петербурге и хотим добиться победы», - сказал Данни.

    Напомним, что матч «Зенит» - «Бенфика» состоится 9 марта и начнется в 20.00 по московскому времени. В первом матче российский клуб уступил на выезде со счетом 0:1.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2016 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 8 марта 2016, 19:32

      Будем посмотреть.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 17:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ВПЕРЕД БЕНФИКА!!!

      -6
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 8 марта 2016, 17:17

      Зенит, удачи!

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2016, 17:16

      зенит удачи )) давайте ребята

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 8 марта 2016, 15:58

      верить мало....

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