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    Хамес может перейти в «Баварию» или «Манчестер Юнайтед»

    По информации Le10sport.com, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» присматриваются к хавбеку «Реала» Хамесу Родригесу. Сообщается, что Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенский клуб этим летом, будет рад вновь посотрудничать с колумбийцем, знакомым ему по совместной работе в Королевском клубе.

    Кроме того, полузащитник входит в шорт-лист Жозе Моуринью, который, по всей вероятности, по окончании сезона сменит на своем посту главного тренера «МЮ» Луи ван Гаала.

    В нынешнем сезоне Родригес провел 21 поединок, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. Ранее СМИ информировали, что в летнее трансферное окно "Реал» покинет либо колумбийский игрок, либо Иско.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2016 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      drnigo 8 марта 2016, 11:07

      В Баварию его!!!

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