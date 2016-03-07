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    Хиддинк: «Терри не успеет восстановиться к матчу с «ПСЖ»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что защитник синих Джон Терри не успеет восстановиться от травмы до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счетом 2:1.

    «Мы бы хотели, чтобы все наши защитники были в строю, но не думаю, что Джон успеет восстановиться к среде. На данный момент он не готов к тому, чтобы попасть заявку на предстоящий матч. Он уже может бегать, но он по-прежнему не готов к интенсивной игре, когда необходимо увеличивать ее темп», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    07.03.2016 17:44
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