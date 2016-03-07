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    Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Инсинье

    Экс-генеральный директор «Катании» Пьетро Ло Монако поделился информацией, что хавбека «Наполи» Лоренцо Инсинье очень хочет видеть в своей команде наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    «Инсинье – идеальный футболист на позицию вингера.

    Я общался с представителями «Тоттенхэма» и знаю наверняка, что Покеттино без ума от Инсинье», – сказал Ло Монако.

    В текущем сезоне Инсинье провел 27 поединков в Серии А, в которых 11 раз поражал ворота соперников и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    07.03.2016 01:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 7 марта 2016, 11:52

      Так Лоренцо же заявил что будет для Неаполя другим аля-ТОТТИ

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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 марта 2016, 09:15

      Игрок хороший, конечно, но заломят за него, думается, не мало.

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