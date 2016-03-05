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    Президент ФИФА Инфантино отправился на встречу на лоукостере

    Президент ФИФА Джанни Инфантино пока что мало напоминает своего предшественника Зеппа Блаттера. Например, для своей поездки из Женевы в Бристоль 45-летний швейцарец избрал рейс компании EasyJet, специализирующейся на бюджетных перевозках.

    «Это был самый простой и наилучший вариант для меня. Мы нормальные люди и должны вести себя как нормальные люди. Очевидно, что будут ситуации, когда мне, возможно, придется пользоваться частным самолетом, к примеру, если мне нужно будет посетить три страны за один день, но все в ФИФА должны работать, чтобы оптимизировать расходы. Мы должны посылать правильные сигналы», — заключил Инфантино.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 07:12
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 марта 2016, 08:43

      Ооо... Правильно делает. Показуха? Время покажет.

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