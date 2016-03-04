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    Раньери: «В последний раз, когда я работал со сборной, получилось не очень хорошо!»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника сборной Италии.

    «Я должен быть рад таким разговорам, но пока это только спекуляции. Я сосредоточен на «Лестере». Знаете, когда я в последний раз возглавлял национальную команду, получилось не очень хорошо!», – сказал Раньери.

    Раньери был уволен с поста наставника сборной Греции в ноябре 2014 года после серии неудачных результатов, среди которых было домашнее поражение от команды Фарерских островов.

    Источник: Football Italia

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    04.03.2016 21:34
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