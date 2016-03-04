Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Халку в клубе кое-что сделали, и он потеплел»

    Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Халк хорошо проявит себя в ответном матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Ну что, матч определяющий, я только должен сказать, я все время говорил это, и во время игры, и одной, и другой, и в каких-то интервью – очень важно, в каком состоянии будет Халк.

    Ну, слава богу, Халку сейчас в клубе кое-что сделали, ему пошли навстречу. Подняли зарплату? Да нет, куда поднимать? У него контракт. Нет, в бытовых условиях, в общем, стараются… И я вижу – он потеплел и, между прочим, второй тайм бегал очень прилично с «Кубанью».

    Я думаю, он подтянется все-таки, он же – Халк и знает свои амбиции, хочет быть героем. Я думаю, он подойдет к этой игре», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 5 марта 2016, 15:43

      Пусть едет на родину, хватит грабить людей в кризис.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 марта 2016, 01:30

      Миллер отсосал чтоли??? Разинтригуйте!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Обер-КанцлерЪ 5 марта 2016, 13:48

      мб ты хочешь отсосать всему клубу?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 4 марта 2016, 22:18

      в клубе кое-что сделали)))
      недаром соотвествующие цвета носят)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 4 марта 2016, 21:56

      Боюсь представить ЧТО ему сделали. Интересно кто ЭТО сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 4 марта 2016, 21:45

      Клизьму?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2016, 21:13

      Кое что сделали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 21:06

      У Орлова с речью не лады. У Мутко тоже. Культурная столица, блин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > kniazevski 4 марта 2016, 21:32

      Я бы вам в рот написал, молодой человек, за такое нелепое сравнение!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Aztec58 4 марта 2016, 21:34

      Мутко родился в Краснодарском крае а Орлов в Харькове.
      Они живут и работают в Москве.
      Обыкновенные понаехавшие москвичи. Таких в купеческой столице - миллионов двадцать.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11