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    Ван Гаал: «Мы хотим выиграть Лигу Европы, «МЮ» никогда этого не делал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

    «Думаю, все хотят выиграть АПЛ, но никто не может побеждать постоянно – вот почему чемпионат Англии столь популярен в мире.

    Попадание в четверку все еще является нашей целью, но мы также хотим выиграть Лигу Европы. «Мачестер Юнайтед» никогда этого не делал.

    Титул – всегда лучше, чем просто место в четверке, но наша задача – попасть в Лигу чемпионов», – сказал ван Гаал.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.03.2016 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 марта 2016, 21:06

      Обычно такие турниры выигрывают не гранды, а команды чуть пониже уровнем, типа Севильи, Порту, Зенита. Наверно, из-за большей мотивации.

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