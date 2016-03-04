Ван Гаал: «Мы хотим выиграть Лигу Европы, «МЮ» никогда этого не делал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Думаю, все хотят выиграть АПЛ, но никто не может побеждать постоянно – вот почему чемпионат Англии столь популярен в мире.

Попадание в четверку все еще является нашей целью, но мы также хотим выиграть Лигу Европы. «Мачестер Юнайтед» никогда этого не делал.

Титул – всегда лучше, чем просто место в четверке, но наша задача – попасть в Лигу чемпионов», – сказал ван Гаал.