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    Примера. «Райо Вальекано» крупно проиграло «Барселоне»

    В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Райо Вальекано". Хет-триком отметился форвард каталонцев Лионель Месси, еще по голу забили Иван Ракитич и Арда Туран. А вот Луис Суарес не реализовал пенальти. В составе "Райо" единственный мяч на счету Манушу. Стоит отметить, что по ходу встречи с поля были удалены два игрока "Райо Вальекано" - Диего Льоренте и Мануэль Итурра.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Райо Вальекано - Барселона - 1:5 (0:2)

    Голы: 0:1 - Ракитич, 22; 0:2 - Месси, 23; 0:3 - Месси, 53; 1:3 - Манушу, 57; 1:4 - Месси, 72; 1:5 - Туран, 86

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2016 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 марта 2016, 03:25

      Пропустили в большинстве,ска ставка сгорела!

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