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    Ткачук стал игроком «Атлетико»

    Полузащитник "Металлиста" Юрий Ткачук стал игроком "Атлетико", сообщил агент игрока Максим Карагодин в своем Instagram.

    Сумма трансфера не разглашается. Хавбек будет играть за вторую команду "Атлетико", которая выступает в четвертом испанском дивизионе.

    В феврале Ткачук побывал на просмотре в "Анжи", но не сумел впечатлить тренерский штаб клуба.

    20-летний Ткачук выступал за "Металлист" с 2011 года, провел за клуб 7 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 22:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 4 марта 2016, 06:59

      Мячики подавать будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:27

      Уж если он даже Анжи не сумел впечатлить...
      Похоже, его испанцы не в качестве футболиста берут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 4 марта 2016, 01:06

      Желаю Юре пробиться в основу Атлетико

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 22:50

      слишком для анжи плох

      0
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