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    Эбуэ близок к переходу в «Сандерленд»

    Ивуарийский защитник Эммануэль Эбуэ в ближайшее время может стать игроком "Сандерленда".

    Футболист уже успел сыграть на матч за дубль "Сандерленда" и произвел приятное впечатление на наставника молодежной команды Энди Уэлша.

    "Эбуэ сказал мне, что не играл уже больше года. Но он очень старался и прибавлял с каждой минутой. Эммануэль отлично поладил с молодыми игроками и у меня нет к нему претензий", - сказа Уэлш.

    32-летний Эбуэ является свободным агентом, поэтому он достанется "Сандерленду" бесплатно и клуб сможет заявить его, несмотря на закрытие трансферного окна. Напомним, что Эбуэ ранее уже выступал в Англии за "Арсенал".

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.03.2016 21:44
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