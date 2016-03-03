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    Эллардайс раскритиковал Адама Джонсона

    Главный тренер "Сандерленда" Сэм Эллардайс критически отозвался о бывшем полузащитнике команды Адаме Джонсоне, который был признан виновным в домогательстве к несовершеннолетней девушке.

    "Он говорил мне, что его оправдают и я выпускал его на поле. Однако, обвинительный приговор стал шоком для всего клуба. Мы чувствуем, что нас предали и выражаем сочувствие его жертве", - сказал Эллардайс.

    Напомним, что суд признал 28-летнего Джонсона виновным и теперь ему грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.

    Источник: Daily Mail

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    03.03.2016 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      крекерс 4 марта 2016, 00:45

      О май гад!Булщит!

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