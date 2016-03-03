Черышев: «Нечаянно наступил на ногу Камени»

На повторе видно, что Черышев минимум в метре находится от Камени когда тот прыгнул за мячом. Кому он там на что наступил и когда? А действия Камени тоже вполне объяснимы, он смотрел на мяч и перепутал своего игрока (находящегося у него за спиной) с игроком соперника, и в прыжке снимал мяч с головы своего защитника, а не нападающего Валенсии и неудачно это сделал.
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев признался, что наступил на ногу голкиперу "Малаги" Идриссу Камени.
"Я нечаянно наступил на ногу Камени. Я помешал ему, и он отправил мяч в свои ворота. В этом эпизоде нам повезло", - сказал Черышев.
Напомним, что "Валенсия" одержала победу над "Малагой" при помощи Черышева.