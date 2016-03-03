Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «Нечаянно наступил на ногу Камени»

    Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев признался, что наступил на ногу голкиперу "Малаги" Идриссу Камени.

    "Я нечаянно наступил на ногу Камени. Я помешал ему, и он отправил мяч в свои ворота. В этом эпизоде нам повезло", - сказал Черышев.

    Напомним, что "Валенсия" одержала победу над "Малагой" при помощи Черышева.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2016 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 3 марта 2016, 14:24

      На повторе видно, что Черышев минимум в метре находится от Камени когда тот прыгнул за мячом. Кому он там на что наступил и когда? А действия Камени тоже вполне объяснимы, он смотрел на мяч и перепутал своего игрока (находящегося у него за спиной) с игроком соперника, и в прыжке снимал мяч с головы своего защитника, а не нападающего Валенсии и неудачно это сделал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 3 марта 2016, 13:57

      Ну а чо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 марта 2016, 12:20

      Ну хоть по яйца не дал и на то спасибо )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > FanatSerj 3 марта 2016, 12:20

      Когда же сделают редактирование коммента ((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 3 марта 2016, 11:39

      Слава богу, десять лет вольной борьбы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 3 марта 2016, 11:15

      При помощи не столько Черышева, сколько везения.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 3 марта 2016, 11:08

      #respect

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11