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    Широков: «Гол, конечно, придаст мне уверенности»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков доволен победой команды и своей игрой в четвертьфинальном матче Кубка России против "Уфы" (2:0).

    "Достаточно тяжелая игра. Первый тайм, думаю, не совсем у нас получился, плюс "Уфа" хорошо накрывала, пыталась играть в футбол более активно. Во втором они чуть подустали, мы добавили, как просил Леонид Викторович в перерыве. Забили, после чего раскрепостились ещe больше.

    В последние полгода я забивал только за сборную, и то только один мяч. Безголевая серия явно затянулась. Гол, конечно, придаст уверенности.

    Побегали сегодня хорошо, даже Рома Еременко отметил! И у хозяев, и у нас было много эмоций, чтобы хорошо себя проявить в 1/4-й Кубка. Физически все выглядели неплохо. Это хорошо, что нам удалось разбегаться и продышаться перед дерби.

    На дерби у всех один настрой: будем играть исключительно на победу и постараемся еe добиться", - сказал Широков.

    Напомним, что в полуфинале Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром".

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.03.2016 13:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 2 марта 2016, 19:12

      Закусится словом с руководством и из "родного дома" выгонят

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 2 марта 2016, 15:03

      Вперед!!!За ПОРОСЯТИНОЙ!!!

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