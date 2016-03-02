Кубок Италии. «Милан» вышел в финал

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Милан" разгромил "Алессандрию", выступающую в Серии С – 5:0. Два гола на счету Жереми Менеза, еще два забил Алессио Романьоли, пятый мяч провел Марио Балотелли.

Первая встреча этих команд также завершилась победой "Милана" – 1:0.

Кубок Италии.1/2 финала. Ответный матч

Милан – Алесандрия – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Менез, 20; 2:0 – Романьоли, 24; 3:0 – Менез, 39; 4:0 – Романьоли, 80; 5:0 – Балотелли, 89.

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