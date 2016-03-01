В случае террористической угрозы игры Евро могут пройти без зрителей

Матчи чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции, могут быть проведены без зрителей в случае угрозы со стороны террористов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в УЕФА.

По информации источника, могут быть изменены места и время проведения некоторых матчей. План по переносу игр был разработан после парижских терактов 13 ноября.

"О конкретных угрозах у нас информации нет, но мы хотим быть готовыми заранее", – приводит слова представителя УЕФА Associated Press.