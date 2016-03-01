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    Зидан: «Когда я только возглавил «Реал» все было прекрасно, сейчас – черная полоса»

    Главный тренер "Реала" Зинезин Зидан ответил на вопрос о том, как повлияет на его будущее в клубе поражение в матче 26-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1).

    "Я фокусируюсь на игре – это, то что зависит от меня. Никто не знает, что может случиться через три месяца.

    Ежедневное движение вперед – вот что имеет значение. Для меня важно то, что мы делаем сегодня, а также предстоящая в среду игра с "Леванте". Я доволен тем, что я делаю, становясь лучше с каждым днем.

    Когда я пришел сюда два месяца назад, все было прекрасно, сейчас мы проиграли, и настала черная полоса.

    Я понимаю ажиотаж в прессе вокруг моего будущего, но это не зависит от меня. Что я должен делать, так это работать со своими игроками, потому я знаю, что мы идем вперед. Вместе", – сказал Зидан.

    Источник: Football

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    01.03.2016 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 1 марта 2016, 21:45

      пусть реально лучше Леванте тренирует - его уровень

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 21:39

      тогда тренер вообще не был нужен.....повторюсь.... тогда реал побеждал слабые команды.. да в меньшинстве..а чуть более серьезная команда попадалась...и уже проблемы...если честно..реал давно уже к такому результату катился...где то ему везло..гдето помогли судьи...

      0
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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 1 марта 2016, 21:34

      Климат в команде просто хреновый! Надо чаще леща многим давать!

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      Рейтинг: +80

      cruiff 1 марта 2016, 21:14

      Когда ты возглавил Реал, то побеждал слабых соперников. Теперь пошли посложнее и уровень тренера сразу стал очевиден.

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