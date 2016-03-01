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    Член исполкома ФФУ: «Днепр» исключен из еврокубков на одно участие в течение трех лет»

    Член исполнительного комитета ФФУ Артем Франков сообщил, что "Днепр" не сможет выступать в еврокубках из-за финансовых задолженностей перед тренерским штабом бывшего наставника команды Хуанде Рамоса.

    "Исключили. Одно участие в течение трех лет. Поэтому их главный стимул в этом году и сезоне – с ходу избавиться от запрета. Хотя испанцам все равно придется платить – иначе санкции похуже...

    Краха "Днепра" нет – он поздоровее иных наших клубов, а вот то, что беда великая... Увы", – рассказал Франков.

    Источник: Matchday.ua

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    01.03.2016 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 1 марта 2016, 19:32

      Беня денег зажал.А человек не бедный же...

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