Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Инцидент с Роналду решен»

    Наставник "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что ситуация, связанная со словами нападающего Криштиану Роналду, решена.

    Напомним, что после поражения от "Атлетико" в матче 26-го тура Примеры Криштиану Роналду заявил, что если бы его партнеры по команде играли на его уровне, "Реал" бы добился чемпионства.

    "Криштиану со всеми поговорил. И со мной, и с игроками. Тема закрыта. Мы знаем, как он важен для команды, и мы его поддержим. Вопрос решен. Сейчас важно думать о будущем. Независимо от того, что происходит за пределами команды, внутри мы едины", - сказал Зидан.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2016 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 2 марта 2016, 12:58

      у Рона походу глубокая психологическая травма на почве неполучения ЗМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 20:18

      вся команда НА него обязана играть..ОПЕЧАТКА)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 20:17

      кристина все правильно сказал... точь в точь как ему и сказали..... если роналду не забивает, виноваты партнеры кристины...вся команда не него обязана играть..и никто там на него не обидился.. все этого роналду знают лучше чем кто другой.... в реальности они перед ним извинились...а то что сми пишут..это бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 марта 2016, 19:12

      да в любом случаи нельзя говорить так о партнерах по команде! Каким бы ты не был супер футболистом ,есть команда и все равны ибо команда единое целое. Команда не должна строиться вокруг одного игрока,она должна быть единой и сильна духом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 1 марта 2016, 18:20

      кто-то должен быт сказать правду. надеемся что это урок всем остальным партнёрам.(правда такая горькая).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 17:49

      Когда Блохин-игрок попёр против старшего тренера сборной СССР Э.В. Малофеева, то он позиционировал себя, как спортсмена-коммуниста, а вот Криро сказал неприятную всем правду и резко пошёл на попятную, стержня, блин, нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11