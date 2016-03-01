«Реал» отказался приглашать Покеттино по двум причинам

"Реал" отказался от идеи пригласить на пост главного тренера Маурисио Покеттино, который сейчас возглавляет "Тоттенхэм".

Сообщается, что одной из причин отказа стало недостаточно громкое и статусное имя молодого наставника лондонцев.

Кроме того, руководство "Реала" не захотело снова иметь дело с президентом "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви. По информации источника, мадридцы остались недовольны манерой Леви вести бизнес в ходе переговоров по трансферу Гарета Бэйла.