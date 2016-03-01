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    «Реал» отказался приглашать Покеттино по двум причинам

    "Реал" отказался от идеи пригласить на пост главного тренера Маурисио Покеттино, который сейчас возглавляет "Тоттенхэм".

    Сообщается, что одной из причин отказа стало недостаточно громкое и статусное имя молодого наставника лондонцев.

    Кроме того, руководство "Реала" не захотело снова иметь дело с президентом "Тоттенхэма" Дэниэлом Леви. По информации источника, мадридцы остались недовольны манерой Леви вести бизнес в ходе переговоров по трансферу Гарета Бэйла.

    Источник: The Sun

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    01.03.2016 00:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 1 марта 2016, 08:20

      Причем здесь президент клуба? какое имеет отношение президент к переговорам с тренером? объясните пожалуйста нубу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      BadrHary 1 марта 2016, 00:53

      первая причина это Рон, а вторая ты и все твои мечты гы гы гы

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 00:40

      Леви? Наверное очень дальний родственник хозяина одной известной московской конюшни, ага.

      -2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 1 марта 2016, 00:16

      недостаточно громкое и статусное имя молодого наставника лондонцев
      ахаха )) вот это причина
      Зидан - статусный тренер

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > 3ton 1 марта 2016, 00:41

      Просто громкое имя

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