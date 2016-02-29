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    Кьеллини может пропустить матч с «Баварией»

    Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, получивший в матче 27-го тура Серии А против "Интера" (2:0) травму и покинувший поле уже на 36-й минуте, рискует пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

    31-летний итальянец испытывает проблемы с икроножной мышцей, поэтому пропустил несколько игр туринцев в феврале. Пока неизвестно, насколько серьезно очередное повреждение.

    В нынешнем сезоне Кьеллини провел за "Ювентус" в Серии А 21 матч.

    Источник: Football Italia

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    29.02.2016 11:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Moglover 1 марта 2016, 09:30

      Это плохо, Юве привычнее играть 3-5-2 с Кьелини

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