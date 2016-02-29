Кьеллини может пропустить матч с «Баварией»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, получивший в матче 27-го тура Серии А против "Интера" (2:0) травму и покинувший поле уже на 36-й минуте, рискует пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

31-летний итальянец испытывает проблемы с икроножной мышцей, поэтому пропустил несколько игр туринцев в феврале. Пока неизвестно, насколько серьезно очередное повреждение.

В нынешнем сезоне Кьеллини провел за "Ювентус" в Серии А 21 матч.