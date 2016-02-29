Нордтвейт нужен «Арсеналу»

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Хавард Нордтвейт во время летнего трансферного окна может стать игроком "Арсенала". Сообщается, что лондонский клуб уже ведет переговоры с футболистом. Отметим, что летом у Нордтвейта истекает контракт с "Боруссией".

За немецкий клуб хавбек выступает с 2011 года. По данным Transfermarkt, стоимость 25-летнего игрока составляет шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за "Боруссию" в Бундеслиги 20 матчей и забил в них четыре гола.