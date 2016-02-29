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    «Манчестер Сити» включился в борьбу за Тер Штегена

    Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген во время летнего трансферного окна может перейти в "Манчестер Сити". Напомним, ранее немецкий вратарь говорил о возможной смене команды из недостаточного количества игрового времени. Кроме "горожан", на Тер Штегена претендует "Ливерпуль".

    За "Барселону" немец выступает с 2014 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний голкипер провел за "Барселону" в Примере четыре матча, в Лиге чемпионов – семь.

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 29 февраля 2016, 12:11

      за 20 лямов можно отдавать, а в кубке и ЛЧ и Масип постоит задаром

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