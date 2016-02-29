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    Фернандиньо: «Кабальеро был великолепен в матче с «Ливерпулем»

    Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал итоги финального поединка Кубка Лиги против "Ливерпуля" (1:1, 3:1 в серии пенальти), отметив великолепную игру голкипера "горожан" Вилли Кабальеро, который отразил три удара в серии послематчевых пенальти.

    "Прекрасное чувство. Команда отлично поработала и добилась заслуженной победы.

    Кабальеро показал великолепную игру. Он был очень быстр и до последней секунды ждал, куда полетит мяч.

    Нас всех переполняет радость. Надеюсь, у нас получится завоевать больше трофеев. А сейчас все мысли нужно сконцентрировать на следующей игре в чемпионате, а затем и в Лиге чемпионов", – сказал Фернандиньо.

    Источник: BBC

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    29.02.2016 00:29
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