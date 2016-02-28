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    Покеттино: «Бывает, что при хорошей игре мяч просто не идет в ворота»

    Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (2:1).

    "Матч выдался непростым. Мяч не шел в ворота, а вот соперник сумел реализовать свой момент.

    В футболе так бывает – при хорошей игре не получается поразить ворота. Мне понравился настрой и заряженность команды на борьбу. Это отличная победа.

    Наши болельщики оказывали превосходную поддержку. Они помогали команде, давали ей веру в себя. Хочу сказать фанатам за это спасибо.

    Мы не собираемся смотреть далеко в будущее, а просто будем играть матч за матчем. У нас сильный состав, постараемся показать наилучший результат", – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    28.02.2016 20:29
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