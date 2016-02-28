Линекер: «Ван Гаал – удивительно чокнутый!»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне известный комментатор Гари Линекер прокомментировал поведение наставника "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала во время сегодняшнего поединка 27-го тура против "Арсенала" (3:2). Напомним, голландец демонстративно упал на бровке, апеллируя к резервному судье поединка.

"Луи ван Гаал – удивительно чокнутый!", – написал Линекер на своей странице в социальной сети Twitter.