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    Линекер: «Ван Гаал – удивительно чокнутый!»

    Экс-форвард сборной Англии, а ныне известный комментатор Гари Линекер прокомментировал поведение наставника "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала во время сегодняшнего поединка 27-го тура против "Арсенала" (3:2). Напомним, голландец демонстративно упал на бровке, апеллируя к резервному судье поединка.

    "Луи ван Гаал – удивительно чокнутый!", – написал Линекер на своей странице в социальной сети Twitter.

    Источник: Twitter

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    28.02.2016 19:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 28 февраля 2016, 20:14

      Луи отжигает!!! Юнайтед молодцы!!

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