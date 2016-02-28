Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хиддинк: «Не знаю, в связи с чем мы будем играть с «Эвертоном» в субботу»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк выразил обеспокоенность напряженным графиком игр команды в ближайшее время. За 12 дней команде предстоит провести две игры в АПЛ, встречу Лиги чемпионов против ""ПСЖ" и матч Кубка Англии с "Эвертоном".

    "У нас очень плотный график: "Норвич" во вторник, затем "Сток", вслед за ним "ПСЖ". И, к удивлению, игра с "Эвертоном" была назначена на субботу вместо воскресенья.

    Мы должны были играть с "Ливерпулем" в воскресенье, и я не знаю, кто и в связи с чем решил, что кубковую встречу мы проведем в субботу. Странное решение.

    В среду вечером у нас матч с "ПСЖ", который вполне может завершиться дополнительным временем. Всем игрокам нужно как минимум два дня на восстановление и третий на подготовку. Наш медицинский штаб также выражает беспокойство по этому поводу. Нам нужно защищать своих игроков. Это непонятный шаг, который не может радовать", - сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 09:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 28 февраля 2016, 15:03

      кто первый забьёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      илюшакарп 28 февраля 2016, 12:24

      пфф он еще календарь Ливерпуля не видел!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11