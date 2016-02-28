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    Защитник «Мидтьюлланда»: «Хотелось плакать после того, что со мной вытворял Депай»

    Защитник "Мидтьюлланда" Андре Ремер после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:5) признался, что был шокирован игрой хавбека "манкунианцев" Мемфиса Депая.

    "Я никогда не плакал после матча, но был близок к этому после того, что со мной вытворял Депай. Я был демотивирован после игры и не мог спать. Депай – лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Он умеет вообще все. Он проходил меня на скорости, обыгрывал и разворачивал меня, использовал невероятный дриблинг. Конечно, я бы не отказался от подстраховки партнеров. Но глупо обвинять своих ребят, когда Мемфис уничтожал меня раз за разом.

    Я привез пенальти. Ох, а еще это ненужное удаление! Я же мог его избежать! В общем, эту игру я запомню надолго", – сказал датский защитник в интервью Ekstrabladet.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 28 февраля 2016, 11:47

      Мемфис творил что хотел..

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