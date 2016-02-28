Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Макманаман: «Чтобы соперничать с «Барселоной», «Реалу» необходимо потратить триллион фунтов»

    Бывший полузащитник "Реала" Стив Макманаман считает, что мадридскому клубу в ближайшее время будет тяжело соперничать с "Барселоной".

    "Думаю, Зизу станет замечательным тренером. Но тот факт, что ему приходится состязаться с такой "Барселоной", говорит, что будет очень сложно. Тем более, лучшим игроком "Реала" с большим отрывом является Роналду, а ему уже 31 год. Не знаю, наступает ли конец его эпохи доминирования, но он точно оказался по худшую сторону 30-летнего рубежа. В то же время "Барса" становится все лучше и лучше.

    У них собрана замечательная команда, и "Реалу" будет очень тяжело поймать каталонцев в ближайшие пару лет, если только мадридцы не потратят триллион фунтов. Но сейчас из-за трансферного запрета это невозможно. Но я думаю, что Зидан — это в любом случае замечательный тренер для "Реала",- сказал Макманаман.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 29 февраля 2016, 10:51

      Денги не главное пример Лестер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 28 февраля 2016, 15:14

      Перес: "А чё, неплохая идея!" =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 28 февраля 2016, 14:23

      Если бы Перес понимал футбол и ставил его во главу угла, могли уже давно доминировать везде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 28 февраля 2016, 12:20

      Видно сразу, великий экономист, финансист и бухгалтер в одном лице.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11