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    Конкурс прогнозов: игра по новым правилам!

    Подходит к концу наш первый месяц тестирования Конкурса прогнозов, пора подводить некоторые итоги и двигаться дальше. Похоже, все участники поняли, как постоянно выигрывать, ну а мы, разработчики, придумали, как вам усложнить жизнь и добавить больше интереса в турнир.

    Кратко. Что изменилось:

    1. Меньше порог перехода в новый дивизион.

    2. Меньше бонусы.

    3. Ограничения по ставкам на матч: можно поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).

    Полные правила

    Чем плох текущий формат КП?

    Практически у всех участников много болларов, много возможностей для ставок, и если играть активно, то рост по дивизионам может происходить очень быстро. В каждом матче участник может поставить на все исходы, то есть он точно может сделать две выигрышные ставки и наверняка повысить свой рейтинг. Все же до этого додумались, да?:) Согласитесь, интереса в таком конкурсе мало. Все-таки не этого хочется в настоящем соревновании прогнозистов. Должна быть интрига, нужно больше переживать за результат матча, своей ставки и быть немного экономнее.

    Ну и что же мы решили изменить?

    Многое. Возможно, больше, чем нужно, но мы хотим разработать действительно интересный формат Конкурса прогнозов, поэтому надеемся на ваше понимание и терпение. И не исключено, что эта вариация правил не будет финальной.

    Итак, в новом сезоне произойдет сброс баланса болларов и набранного рейтинга. Вы останетесь в том дивизионе, до которого дошли в первом сезоне, но дальше условия игры меняются. Мы делаем ниже порог перехода в новый дивизион, уменьшаем ежедневный бонус и большой бонус. И самое главное: на матчи вводится ограничение по ставкам: можно будет поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).

    Сколько рейтинга теперь нужно набрать для перехода в новый дивизион?

    Дивизион 10 – стартовый
    Максимальная ставка – 100 болларов
    Стартовый баланс – 500 болларов

    Дивизион 9 – 2000 рейтинга (было 7500)
    Максимальная ставка – 200
    Стартовый баланс – 1000

    Дивизион 8 – 5000 (18 000)
    Максимальная ставка – 300
    Стартовый баланс – 1500

    Дивизион 7 – 8000 (30 000)
    Максимальная ставка – 400
    Стартовый баланс – 2000

    Дивизион 6 – 12 000 (43 500)
    Максимальная ставка – 500
    Стартовый баланс – 2500

    Дивизион 5 – 16 000 (60 000)
    Максимальная ставка – 600
    Стартовый баланс – 3000

    Дивизион 4 – 20 000 (90 000)
    Максимальная ставка – 700
    Стартовый баланс – 3500

    Дивизион 3 – 25 000 (120 000)
    Максимальная ставка – 800
    Стартовый баланс – 4000

    Дивизион 2 – 30 000 (150 000)
    Максимальная ставка – 900
    Стартовый баланс – 4500

    Дивизион 1 – 35 000 (187 500)
    Максимальная ставка – 1000
    Стартовый баланс – 5000

    Когда изменения вступят в силу?

    Уже вступили!

    ***

    Это еще не все новости о новом сезоне Конкурса прогнозов. Ждите информацию о призовом фонде и подарках:)

    Свои пожелания, критику и всякие спасибки пишите на bets@bombardir.ru или оставляйте комментарии в данной новости.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 23:36
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    Комментарии414
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      Рейтинг: +10

      valencia1919 31 марта 2016, 17:58

      Все просто и интересно.

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 31 марта 2016, 17:32

      пост в соц.сетях стоит убрать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 31 марта 2016, 17:29

      Бонусы канет круто,но соц.сети не очень. Я например ими вообще не пользуюсь из принципа, тогда все остальные имеют при имущество передо мной...не очень спортивно

      0
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      ...
      Рейтинг: +58

      BlackX > тигрик 31 марта 2016, 18:52

      Так вроде пользоваться-то и не надо, аккаунт есть, понравившуюся статью в контактик отправил, бонус получил, а читает там её кто-то или нет, уже не проверить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      crusadere 31 марта 2016, 16:49

      всё отлично бьёмся дальще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 31 марта 2016, 16:39

      Здравствуйте! Скажите пожалуйста как сделать и в чём заключается пост в соц. сетях?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 31 марта 2016, 14:26

      Не волнуйтесь погода хорошая,гулять-перерыв!!!!1А с 1 апреля начнем ....шутить!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 30 марта 2016, 18:08

      есть матчи в Ю. Америке!!!!!! что за подстава...чего ставок нет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 30 марта 2016, 18:26

      обьясните!!!!!!!почему нет ставок за два дня до закрытия??? есть матчи!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Chernyi Lis 30 марта 2016, 19:08

      Потому что больше матчей нет. Мы не можем выставляйте на сайте все матчи мира. Какие есть - те и даем. Со времени матчей станет больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 30 марта 2016, 13:59

      Сезон закончен?
      Когда за призом приходить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > DIDI 23 30 марта 2016, 19:02

      Скоро все объявим, не волнуйтесь)

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > НИККО13 30 марта 2016, 19:19

      думаю был тестовый вариант.. чтоб увидеть все промахи и мошеничество...можно и без призов! а далее стимул нужен какой никакой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 30 марта 2016, 19:26

      и еще можно ведь заменить доллары-боллары!!!вариантов до кучи! или условия договора???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 30 марта 2016, 12:04

      Будут ли изменения в правилах?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > kotmyshka 30 марта 2016, 18:27

      будут изменения -узнаешь

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 30 марта 2016, 09:15

      что совсем нет футбола седня в мире?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Chernyi Lis 30 марта 2016, 09:58

      Совсем. Ждите нового сезона, старт в 1 апреля.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > НИККО13 30 марта 2016, 10:23

      охренеть! были бы матчи успел бы в 4 див.перебраться((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > НИККО13 30 марта 2016, 10:25

      мож в мадагаскаре кто играет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ > НИККО13 30 марта 2016, 11:21

      Какие изминения будут с 1 апреля? Мы не останимся в тех лигах в которых сейчас?

      0
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      ...
      Рейтинг: +31

      BadrHary > BRO_football 30 марта 2016, 14:07

      34 тысячи очков??? зачем ты их собирал, если максимальная ставка 100 очков???

      -2
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      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > BRO_football 30 марта 2016, 19:09

      Все участники будут в равных условиях. И мы об этом сообщали заранее. У конкурса тестовый период.

      0
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