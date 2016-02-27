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    Роналду: «Если бы лидеры «Барселоны» были все время травмированы, она не была бы на первом месте»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поделился своим мнением о причинах неудачного выступления команды в этом сезоне Примеры после поражения в матче 26-го тура против "Атлетико" (0:1).

    "Я не знаю, может быть, мы плохо готовились перед началом сезона, но у нас слишком много травм, и мы страдаем от этого.

    Например, если бы Месси, Неймар и Суарес почти всегда были травмированы, то "Барса" не была бы там, где она сейчас находится.

    Нам нужны Бензема, Пепе, Марсело, Бэйл. Я не хочу сказать, что все остальные плохо играют. Сегодня лучшим был Данило", – сказал Роналду.

    Источник: Twitter

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    27.02.2016 22:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 29 февраля 2016, 10:47

      Ну вообще у Месси была травма.Он 2 месяца не играл.И вообще,что значит если бы были травмы...? А если бы у тебя была травма?!

      0
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      Рейтинг: -21

      ozi-007 28 февраля 2016, 12:38

      Смотрю новости и одни и те же заголовки " Роналдо: Если бы....." Нытик

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 февраля 2016, 22:50

      Слишком много если,очень хочется что бы он в МЮ вернулся,и посмотреть на его поведение,когда ему в каждой игре ноги вырывать начнут

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 27 февраля 2016, 22:40

      про этого клоуна даже новости не хочется читать... считает себя футбольным бетменом....

      3
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 27 февраля 2016, 22:32

      Две новости про Роналду, начинающиеся со слов ЕСЛИ БЫ

      0
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