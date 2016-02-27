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    Пеллегрини: «Мой подход – всегда стремиться к победам»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини в преддверии финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" рассказал, что значит данный турнир для его подопечных.

    "Уэмбли" одна из самых престижных футбольных арен для всех команд. Финальные поединки на этом стадионе всегда особенные. На таких матчах великолепная атмосфера, именно поэтому я отношусь к Кубку английской лиги с большим уважением.

    Эта неделя очень важна: мы выиграли первый матч (1/8 финала Лиги чемпионов), но прошли только полпути, несмотря на хороший результат в гостях у "Динамо". Надеемся закрепить победу на "Этихаде". Финальный поединок Кубка лиги против "Ливерпуля" тоже много значит для нас. Мой подход – всегда стремиться к победам.

    Первый трофей в конце февраля поможет нам успешно бороться в других соревнованиях. В Премьер-лиге мы на шесть очков отстаем от лидера турнирной таблицы, и победа в воскресенье будет мотивировать ребят в борьбе за чемпионство", – рассказал Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    27.02.2016 20:29
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