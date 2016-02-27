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    Макманаман: «Реалу» будет крайне тяжело обойти «Барселону» в ближайшие 2-3 года»

    Бывший игрок "Реала" Стив Макманаман не верит в то, что у главного тренера мадридцев Зинедина Зидана получится догнать "Барселону" в ближайшие годы.

    "Думаю, Зизу станет великолепным тренером, я правда так считаю. Но дело в том, что Зидану будет невероятно сложно сместить с трона нынешнюю "Барселону". Хотя бы потому, что лучший игрок "Реала" — Криштиану Роналду, которому уже 31 год. Я не знаю, прошел ли он свой пик, но факт в том, что "Барселона" становится все лучше и лучше. Так что "Реалу" будет крайне тяжело обойти "Барселону" в ближайшие 2-3 года, но это не отменяет того, что Зидан должен стать отличным тренером для "Реала", — сказал Макманаман в интервью изданию Omnisport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 февраля 2016, 12:49

      К сожалению ты прав Стив!Респект за честность...)

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