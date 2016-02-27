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    Браво хочет играть в матчах Лиги чемпионов

    Голкипер "Барселоны" Клаудио Браво недоволен тем, что тренерский штаб не выпускает его на поле в матчах Лиги чемпионов. Напомним, что в этом турнире, как и в Кубке Испании, в стартовом составе выходит Марк-Андре тер Штеген. В свою очередь Браво играет в матчах чемпионата.

    "Я бы соврал, если бы сказал, что рад этому, поскольку хочу играть всегда. Я готовлюсь к тому, чтобы играть максимальное количеством матчей, однако такие решения в компетенции не игроков, а тренера. Именно он принимает решения, а мы стараемся выполнять их наилучшим образом. Я спокоен в том, чтобы продолжать хорошо работать", — приводит слова Браво BiobioChile TV.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 08:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      jungler 28 февраля 2016, 00:54

      А я почему-то не вижу никакого недовольства в его словах.

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