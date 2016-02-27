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    Раньери: «Если я увижу, что Марез думает о других командах, он будет сидеть со мной на скамейке»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери считает, что Рияду Марезу не стоит отвлекаться на слухи об интересе к нему со стороны других клубов.

    "Если Рияд будет играть, как Рияд, то он будет и дальше попадать в состав. Но если я увижу, что он начал думать о других командах, он будет сидеть со мной на скамейке.

    Если бы я был Риядом, то я бы сказал: "Многие команды хотят подписать меня, что ж, ладно, я должен играть еще лучше, чтобы перейти куда-то. Я должен показать все, на что способен. Возможно, тогда меня захотят купить".

    Мы хотим сохранить наших игроков. Мы верим в них", – сказал Раньери.

    Источник: The Sun

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    27.02.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 06:48

      Попадут ЛЧ, может и останется.

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