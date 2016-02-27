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    Ван Гаал: «Слухи насчет Моуринью – это настоящий скандал!»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал слухи о возможном назначении на его пост Жозе Моуринью.

    "Каждый день я спасаю игроков от давления: все стрелы направлены на меня, а не на них. Все это нацелено на меня. Странным образом вся эта ситуация вокруг меня дает преимущество моим футболистам. Я вижу, что их не критикуют – только меня.

    Моуринью много чего говорил мне, но он не обязан мне что-то рассказывать. Я нахожу всю эту ситуацию глупой.

    Я не хочу, чтобы "Манчестер Юнайтед" что-то предпринимал по этому поводу. Я даже не хочу, чтобы они реагировали на те вещи, которые я читаю в СМИ. Мы – клуб и я – не собираемся помогать прессе, опровергая что-то.

    Я думаю, что все это – настоящий скандал!", – сказал ван Гаал.

    Источник: Mirror.co.uk

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    27.02.2016 01:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 27 февраля 2016, 09:01

      Я уже высказался по этому поводу, и считаю, как и прежде, Моуриньо не будет в МЮ. Английская пресса имеет огромный потенциал, там она действительно является 4-ой властью. Уже было много увольнений и отставок благодаря прессе. Ван Гаал должен остаться, дайте время.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 06:49

      Вот бы его оставили. Думаю вся команда в кризисе, а не ван Гаал.

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