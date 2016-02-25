Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Локомотив» упустил победу над «Фенербахче» и покинул турнир

    В 1/16 финала Лиги Европы московский "Локомотив" на своем поле не сумел удержать положительный результат в ответном поединке с турецким "Фенербахче". На гол полузащитника Александра Самедова, забитый под занавес первого тайма, стамбульцы ответили мячом капитана команды хавбека Мехмета Топала на 83 минуте после подачи углового. Таким образом, железнодорожники вылетели из текущего розыгрыша Лиги Европы, проиграв туркам с общим счетом (1:3).

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Локомотив (Россия) – Фенербахче (Турция) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Самедов, 45; 1:1 – Топал, 83.

    Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Дюрица, Чорлука, Денисов, Касаев (Жемалетдинов, 81), Фернандеш (Шкулетич, 73), Самедов, Коломейцев, Ндинга (Михалик, 13), Миранчук.

    Фенербахче: Фабиано, Кьяер, Алвеш, Генюл (Озбайраклы, 44), Калдырым, Топал, Соуза, Туфан (Кадлец, 74), Шен, Эркин, ван Перси, Нани (Потук, 78).

    Предупреждения: Коломейцев, 53; Михалик, 54; Туфан, 63; Соуза, 67; Жемалетдинов, 82.

    Судья: Иван Кружляк

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 27 февраля 2016, 11:12

      Локомотив всё упустил ещё в первом тайме в Стамбуле. И вообще-с таким отношением и безответственностью лучше сидите на 8-16 местах и не лезьте в любимых маечках в еврозону.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      lifter025 25 февраля 2016, 23:49

      Давай до свидания! а жаль...а вы как думали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 февраля 2016, 23:08

      Турки классный гол забили....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 февраля 2016, 22:54

      фуфло кривоногое

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 25 февраля 2016, 22:47

      Удивляли комментаторы, выдают перл за перлом, что при игре "Локо",, что сейчас, с "Краснодаром" - как можно говорить, что команда (Локо) показала хорошую игру, если эта ничья - что проигрыш, вылетели из турнира, да и после просмотра игр с "Ман-Сити" или "Ювентусом", впечатление, будто наши, так называемые "футболисты" ходят пешком и вообще, сделали одолжение, что вышли размяться на поле)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 25 февраля 2016, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну ведь пытались и не стыдно за игру

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 февраля 2016, 22:44

      похоже нас и Украина в рейтинге обгонит.
      с другой стороны чем меньше команд тем меньше позора

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11226

      alp 25 февраля 2016, 22:16

      Ни Локо ни Краснодар не доросли до еврокубков. Очень жаль...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 25 февраля 2016, 22:14

      Краснодар присоединяется.... да и Зенит, думаю, тоже....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 февраля 2016, 21:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тарасов молодец. Своей выходкой показал , что Путин не фартовый.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 февраля 2016, 22:01

      Твое время истекло...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 25 февраля 2016, 23:06

      Если ты Питерский бандит "антибиотик", то время Питерских скоро закончится( и в футболе тоже,место так 5-6 )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11