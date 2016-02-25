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    Шовковский: «Команда не справилась с тренерской установкой на игру»

    Вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о состоянии команды после матча с "Манчестер Сити" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    — Первая игра в сезоне после долгого перерыва. К сожалению, порадовать болельщиков не смогли. Считаю, что мы совсем провалили первый тайм, наделали очень много ошибок при переходе из обороны в атаку, очень много потеряли мячей в середине поля. Хотя тренеры нам говорили, что это один из основных аргументов атаки "Сити". Вторая половина игры была лучше, но в итоге мы проиграли и наши шансы призрачны.

    — Перегорели?

    — Не могу ответить на этот вопрос.

    — Какая атмосфера в раздевалке сейчас, после матча?

    — Унылая, это понятно. Команда не справилась с тренерской установкой на игру. Может быть, кто-то скажет, что с моей стороны это отмазка, но отсутствие официальных игр очень сильно влияет на подготовку. То, как мы вступали в борьбу, было совсем нехарактерно для нашей команды. Будем смотреть, исправлять ошибки, работать. Но, к сожалению, мы сегодня много потеряли.

    — А каким был разговор в перерыве?

    — Надо было прежде всего успокоиться, почувствовать свою игру и выйти на второй тайм в совсем другом состоянии. Ну, проиграли первый тайм 0:2. Ну, будет 0:3, 0:4... Но надо было показать игру, ту, которую команда показывала в течение года. Об этом в принципе и поговорили. Сделали некоторую коррекцию в действиях как в обороне, так и в атаке. Что-то удалось, и считаю, что вторая половина была лучше первой.

    — Как бы вы прокомментировали пропущенные голы?

    — Не буду комментировать. Команда сыграла плохо в обороне.

    — С каким настроением теперь поедете в Манчестер?

    — Манчестер у нас через три недели. До этого будет Кубок и чемпионат Украины.

    А с чем поедем... Если есть хоть маленький шанс, будем стараться за него зацепиться.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    25.02.2016 10:35
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